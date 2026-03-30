Россияне выиграли 17 медалей на международном турнире по нардам в Ташкенте

Сборная России завоевала 17 медалей на международном турнире по нардам Asian Grand Prix, который прошел в Ташкенте. Как сообщила Федерация нардов России, это рекордное количество наград на одном состязании.

На турнире, общий призовой фонд которого составил $500 тыс., выступили более 500 участников из 54 стран. Российская команда взяла пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды. Медали разыгрывались в 12 дисциплинах.

Турнир проходил под эгидой Международной федерации нардов (IBF) — структуры, основанной в 2024 году и возглавляемой Умаром Кремлевым. В приветственной партии глава организации обыграл двукратного чемпиона мира, японского супергроссмейстера Масаюки Мотидзуки.

Арнольд Кабанов