Из-за ливневых подтоплений без света остались более 30 тыс. жителей Махачкалы

Более 30 тыс. человек остаются без электричества из-за подтоплений после ливней в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба главы Дагестана. Экстренные службы города работают на подстанциях и откачивают воду для восстановления энергообъектов.

Из Махачкалы эвакуированы более 320 жителей. 129 из них находятся в пунктах временного размещения. В Дагестанских Огнях ввели режим ЧС, заявила пресс-служба мэрии города. По данным администрации республики, в Дагестанских Огнях основной проблемой остается качество питьевой воды. Местным жителям поставляют бутилированную воду. Вода постепенно уходит, однако некоторые участки остаются труднодоступными из-за подтоплений. Массовых отключений в городе нет.

Сильные дожди 28 и 29 марта привели к подтоплению в разных районах Дагестана, а также в соседних Чечне и Ингушетии. Возникли сбои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. Без света оставались более 500 тыс. жителей. В горных районах начались камнепады и селевые потоки. В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе ввели режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что в Хасавюртовском районе эвакуировали население четырех сел.