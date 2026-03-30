В Дагестане эвакуировали несколько сел из-за затопления

В Дагестане из-за подтоплений остается сложной ситуация в Хасавюртовском районе. Там эвакуировали население четырех сел: Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. В перечисленных селах пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. Часть жителей находится в пунктах временного размещения.

По словам господина Меликова, по-прежнему сохраняются перебои с электроснабжением и газоснабжением, есть сложности в работе транспортной инфраструктуры. По его поручению сегодня район посетит председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов вместе с профильными министрами. Они обсудят, какие меры дополнительно нужно принять для безопасности людей.

«Нахожусь на постоянной связи с руководством района и жду доклад по итогам рабочей поездки премьер-министра. Будем принимать решение о необходимости введения режима ЧС регионального уровня»,— добавил глава Дагестана.

В республике из-за сильных дождей, подтоплений и оползней без энергоснабжения остались около 65 тыс. жителей 30 районов и частично четырех городов: Махачкала, Кизляр, Каспийск и Хасавюрт. Пик отключений пришелся на 28 марта, количество достигало более 560 тыс. человек. Были закрыты 16 участков автомобильных дорог. По данным МЧС, за два дня из подтопленных районов в Дагестане эвакуировали более 3300 человек. На территории соседней Чечни из-за непогоды объявлен режим чрезвычайной ситуации.

