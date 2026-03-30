Компаниям пригрозили исключением из «белых списков» за пользователей с VPN

Минцифры предложило крупнейшими цифровыми платформам ограничивать работу своих ресурсов для пользователей с включенными VPN-сервисами. Если мера не будет исполняться, ресурсы компании исключат из «белых списков». Об этом «Ъ» сообщил высокопоставленный источник в Минцифры. Факт обсуждения инициативы подтвердил собеседник «Ъ» на IT-рынке.

Ограничения могут коснуться Wildberries, Ozon, «Яндекс», VK, Avito, крупнейшие российские банки — Сбер, ВТБ, ГПБ, ПСБ, Альфа, Т-банк, ритейлеров — «Магнит», «Вкусвилл», «Дикси». Сервисы этих компаний включены в «белые списки», которые утверждаются властями.

Собеседник «Ъ» на IT-рынке сказал, что угроза исключения сервиса компании из «белого списка» — попытка властей ограничить использование VPN-сервисов, «Ограничение работы сервисов при включенном VPN затруднит работу привычных платформ»,— добавил он.

