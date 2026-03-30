На аренду жилья для курских переселенцев выделят 1 млрд рублей из федбюджета

Правительство РФ планирует выделить более 1 млрд руб. на компенсацию расходов по найму жилья для жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома в приграничных районах. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин, уточнили в кабмине.

По данным губернатора региона Александра Хинштейна, с учетом 1% софинансирования из областного бюджета общий объем поддержки составит почти 1,1 млрд руб. Средства предназначены для возмещения затрат на аренду жилья во втором квартале — с апреля по июнь.

Всего с начала действия меры поддержки федеральный центр направил в Курскую область более 6,4 млрд руб., которые получили 30,8 тыс. семей. Сейчас компенсацию предоставляют порядка 18 тыс. человек. В 2026 году на эти цели уже было перечислено около 1,3 млрд руб.

В середине марта правительство РФ распорядилось перечислить 5,7 млрд руб. на жилищные сертификаты для курских переселенцев.

Алина Морозова