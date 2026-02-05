Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кабмин выделил 1,3 млрд на компенсацию аренды жилья курским переселенцам

Правительство России выделило почти 1,3 млрд руб. на компенсацию аренды жилья гражданам, покинувшим свои дома в приграничье Курской области. Об этом сообщили в кабмине.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Деньги выделят из резервного фонда правительства. Средства покроют расходы для почти 21 тыс. семей. С ноября 2024-го по декабрь 2025 года на эту меру поддержки было направлено около 5 млрд руб.

«Эти деньги пойдут на погашение задолженности перед жителями как за конец 2025 года, так и за первый квартал 2026 года. Уже в самое ближайшее время средства поступят в регион, и минсоцобеспечения Курской области оперативно направит выплаты на счета наших граждан»,— прокомментировал решение кабмина в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

В начале недели первый замгубернатора Курской области Александр Чепик сообщал, что задолженность по компенсации аренды жилья для вынужденных переселенцев за 2025 год составила 198 млн руб. Он также говорил о долге за январь 2026-го, но не называл конкретную сумму.

Мария Свиридова