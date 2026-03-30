Акции «Русала» снизились после предупреждения ФАС

Стоимость акций «Русала» (MOEX: RUAL) снизилась после требования ФАС изменить условия договоров, по которым цены на алюминий для российских потребителей превышают экспортные. Это следует из данных Мосбиржи.

До выдачи предупреждения ФАС акции «Русала» росли на 3,5%, до 40 руб. Затем бумаги стали торговаться по 38,5 руб. К 17:49 мск акции вернулись к росту. Цена росла на 1,5%, до 39,2 руб.

ФАС потребовала от «Русала» снизить цены на алюминий для российских компаний до 30 апреля. В противном случае ведомство возбудит антимонопольное дело.