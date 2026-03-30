Памфилова Элла Александровна

Родилась 12 сентября 1953 года в городе Алмалык Ташкентской области (Узбекистан). Выпускница Московского энергетического института (1976 год, специальность — «инженер электронной техники»).

В 1976–1989 годах работала на центральном ремонтно-механическом заводе ПО «Мосэнерго». В 1985-м вступила в КПСС, была членом парткома «Мосэнерго». В 1989 году избрана народным депутатом СССР от профсоюзов. С 1990 года — депутат Верховного совета СССР, работала в комитете по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов, была секретарем комиссии по льготам и привилегиям.

С 1991 года — министр социальной защиты населения РСФСР в правительстве Егора Гайдара. В 1993-м избрана депутатом Госдумы. Основатель общероссийского общественного движения «Гражданское достоинство».

В 2000 году стала первой женщиной в истории России, которая баллотировалась на пост президента РФ. Заняла 7-е место среди 11 претендентов, набрав 1,01% голосов. В том же году вошла в Национальную общественную комиссию по расследованию правонарушений и соблюдению прав человека на Северном Кавказе.

В 2002–2004 годах — председатель комиссии по правам человека при президенте РФ. В 2004–2010 годах — председатель СПЧ. В 2014–2016 годах — уполномоченный по правам человека в РФ. 28 марта 2016 года избрана председателем Центризбиркома РФ, в 2021-м переизбрана на новый срок.

Награждена орденами Почета, Дружбы, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени.