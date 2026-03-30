Депутат Ткачев призвал пересмотреть запрет оплаты Apple ID со счета телефона

Инициатива Минцифры о запрете оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона «ударит по миллионам россиян», считает первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев. По его словам, этот шаг лишит людей легального способа оплаты Apple ID и приведет к появлению «серого рынка посредников».

«Уверен, что инициатива неактуальна, потому что она не решает борьбу с VPN и возврат российских приложений в AppStore... Apple вряд ли прислушается, поскольку компания обычно не меняет глобальные правила модерации под локальные ограничения. В итоге проблема не решится, а пострадают прежде всего обычные граждане»,— пояснил господин Ткачев в комментарии Газете.ру.

Депутат вместе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванкoвым направили в Минцифры официальный запрос с просьбой пересмотреть решение. Как сообщал источник «Интерфакса», мера коснется четверки крупнейших российских операторов связи — «МегаФон», «Билайн», МТС и Т2. РБК писал, что ограничения начнут действовать с 1 апреля.