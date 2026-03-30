В Ростове-на-Дону не нашли нарушений в качестве питьевой воды

В Ростове-на-Дону качество питьевой воды соответствует санитарным требованиям. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в своем Telegram-канале.

«В Ростове ведется непрерывный производственный контроль качества воды на всех этапах: от забора воды до ее поступления в систему водоснабжения домов. Эту работу проводит гарантирующий поставщик, выбранный администрацией города, — АО „Ростовводоканал“. С его стороны усилен контроль за состоянием воды в реке Дон, ежечасно осуществляется проверка воды в городской сети. Результаты производственного контроля подтверждают, что питьевая вода соответствует санитарным нормам и полностью безопасна», — написала госпожа Пшеничная.

Так, с 18 по 25 марта специалисты исследовали пробы в жилых комплексах «Вересаево», «Свобода» и «Норд». Все показатели находятся в пределах нормы: цветность составила 15–19,5 при допустимых 20, мутность — 0,25–0,68 при норме до 1,5, содержание железа — 0,1–0,17 при максимуме 0,3.

Водоканал отметил, что качественная вода доходит до многоквартирных домов, однако проблемы могут возникать в внутридомовых сетях. За их состояние отвечают управляющие организации, которые должны регулярно проводить обслуживание и промывку труб, особенно в межсезонье.

При получении некачественных коммунальных услуг жители могут обратиться в отдел по защите прав потребителей ФАС или направить жалобу на управляющую организацию, отметила министр.

