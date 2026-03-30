Бывшему замгубернатора Курской области запросили 19 лет колонии

Прокурор в ходе прений предложил назначить обвиняемому во взятках бывшему заместителю губернатора Курской области Алексею Дедову 19 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. Второго подсудимого Дмитрия Шубина прокурор предложил отправить в колонию общего режима на 9 лет со штрафом в 388,5 млн руб.

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Алексей Дедов вместе с бывшим губернатором Алексеем Смирновым обвиняются в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Обоих чиновников отдельно друг от друга судят за получение более 20 млн руб. от предпринимателей, занимающихся строительством фортификационных сооружений и ремонтом школ. Вместе с ними по делу проходит господин Шубин, которому вменяют посредничество (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет колонии).

На данный момент самый суровый приговор за махинации при строительстве фортификационных сооружений вынесен Владимиру Лукину, который возглавлял корпорацию развития Курской области, финансировавшую работы. Он получил 9 лет. Лукин вину не признал. Господа Смирнов и Дедов при этом полностью сознаются в коррупции. Во время предварительного расследования они дали показания о коррупции бывшего губернатора Романа Старовойта, покончившего с собой в прошлом году. По словам экс-чиновников, он мог получить порядка 100 млн руб.

