Бывший курский губернатор рассказал о полученных Романом Старовойтом «откатах»

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила подробности допроса бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова по уголовному делу его бывшего заместителя Алексея Дедова. Обоих чиновников отдельно друг от друга судят за получение более 20 млн руб. от предпринимателей, занимающихся строительством фортификационных сооружений и ремонтом школ.

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Господин Смирнов признался в суде, что получал деньги. Также он подтвердил показания, данные им на этапе предварительного следствия. По его словам, его предшественник Роман Старовойт, который руководил Курской областью в 2018–2024 годах, получил десятки миллионов рублей откатов. Иных подробностей пресс-служба судебной системы не привела. Напомним, в середине прошлого года господин Старовойт застрелился сразу после отставки с поста министра транспорта, который он занял после отъезда из Курской области.

Суд в Курске вынес уже несколько приговоров вокруг строительства защитных сооружений на границе с Украиной. Бывший депутат местной облдумы Максим Васильев получил за хищения 5 лет и 6 месяцев колонии. Более жестокий приговор получил Владимир Лукин, возглавлявший корпорацию развития, через которую финансировалась стройка. Его приговорили к 9 годам.

Владимир Зоркий