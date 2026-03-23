Forbes: экстремистские материалы в интернете разрешат искать ученым и следователям

Минцифры РФ предложило внести поправки к закону о поиске экстремистских материалов, разрешающие искать их в научных целях и в рамках правоохранительной деятельности. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на проект поправок.

Предложение внести изменения в закон «О противодействии экстремистской деятельности» включено в состав поправок, подготовленных ко второму чтению пакета антимошеннических мер. Как отмечается в публикации, эти меры должны исправить ситуацию, когда найти запрещенный материал и передать его в правоохранительные органы было невозможно, поскольку это подпадало под признаки административного правонарушения.

Поиском экстремистского контента занимаются не только правоохранители, но и такие организации, как Центры управления регионами (ЦУР), отметил глава совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедеров. По его словам, они работают в тесной связке с антитеррористическими комиссиями и силовыми ведомствами.

Госдума приняла закон о запрете поиска в сети «экстремистских материалов» в июле 2025 года. 1 сентября он вступил в силу. В КоАП была введена соответствующая статья (ст. 13.53 КоАП РФ), которая предусматривает за нарушение штрафы для физических лиц — до 5 тыс. руб. При рассмотрении закона в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что рядовые пользователи от новых ограничений не пострадают.

10 декабря 2025-го суд в городе Каменск-Уральский Свердловской области назначил первый штраф по новой статье в отношении 20-летнего медика Сергея Глухих. Из приложения к судебному протоколу известно, что господин Глухих вышел в интернет, ввел в поисковом приложении запрос «азов бригада» (признана террористической и запрещена в РФ) и перешел в раздел «Картинки».