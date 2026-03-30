Два человека погибли и 12 пострадали при обстрелах Черноземья за выходные

С 28 по 29 марта в Черноземье атакам ВСУ подверглись четыре региона, за исключением Липецкой и Тамбовской областей. В результате два человека погибли и 12 были ранены. Это следует из сообщений местных властей и Минобороны.

В Белгородской области за выходные при атаках ВСУ один человек погиб и 11 пострадали. Разрушения получили 32 частных дома и квартиры, а также 38 транспортных средств. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, по региону выпустили как минимум 43 боеприпаса и 267 беспилотников всех типов.

В Курской области из-за детонации взрывного устройства погиб 51-летний мужчина. В том же происшествии пострадал 63-летний курянин, получивший акубаротравму и осколочное ранение левой руки. Он госпитализирован. Также в регионе были повреждены объект энергетики в Рыльском районе, три частных дома в том же муниципалитете и автомобиль в Железногорске. По данным губернатора Александра Хинштейна, над регионом сбили 78 беспилотников различного типа. Также установлено пять сбросов взрывных устройств с БПЛА и 23 артиллерийских обстрела.

В Воронежской области ликвидировали как минимум 17 дронов. Пострадавших нет, однако минувшей ночью в одном из горокругов региона горела лесная подстилка, а в одном из районов был поврежден автомобиль.

Еще два беспилотника сбили над Орловской областью. Губернатор Андрей Клычков уточнил, что пострадавших и разрушений не установлено.

За предыдущие выходные при атаках 130 БПЛА в Черноземье четыре человека погибли и семеро пострадали.

Алина Морозова