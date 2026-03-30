В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар

Сегодня ночью дежурные средства ПВО сбили десять дронов в одном городском округе и пяти районах Воронежской области. В результате никто не пострадал, однако в горокруге горела лесная подстилка. Также в одном из районов области получил повреждения автомобиль. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Опасность атаки БПЛА действовала в регионе с 21:18 29 марта до 6:15 30 марта. Угроза непосредственного удара дронов объявлялась в Воронеже и в Лискинском районе.

По данным Минобороны, за ночь над Россией ликвидировали 102 беспилотника, в том числе над Белгородской, Воронежской и Курской областями.

Предыдущей ночью над двумя городами и двумя районами Воронежской области уничтожили семь дронов. Как сообщал господин Гусев, обошлось без последствий.

Алина Морозова