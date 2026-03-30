Полиция задержала пятого подозреваемого в поджоге оборонного предприятия в Чехии

В Словакии задержали гражданку США по подозрению в поджоге здания промышленного комплекса LPP Holding в Пардубице. Ей предъявили обвинения в совершении теракта и участии в террористической группе. Об этом сообщил глава МВД Чехии Любомир Метнар, передает CTK. Женщину должны экстрадировать в Чехию. Полиция продолжает поиск других подозреваемых.

Пожар произошел 20 марта в производственных помещениях и на складах предприятия. На заводе производят беспилотники, которые Чехия поставляет Украине. Первых троих подозреваемых задержали 24 марта, еще одного — 28 марта.

Ответственность за поджог взяла антиизраильская группировка Earthquake Faction. Активисты утверждали, что на предприятии производили оружие совместно с израильской компанией Elbit Systems. В LPP отрицают сотрудничество с Elbit Systems. В МВД Чехии допустили, что поджог был терактом. Полиция сообщала, что расследуется версия о причастности России.