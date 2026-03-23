Чехия допустила причастность России к пожару на оборонном заводе LPP

Чешская полиция и оборонная компания LPP расследуют, причастна ли Россия к пожару на заводе в городе Пардубице. Об этом сообщили в оборонной компании, передает Reuters. На заводе производят беспилотники, которые Чехия поставляет Украине.

Пожар произошел 20 марта в производственных помещениях и на складах предприятия в 120 км от Праги. Ответственность за поджог взяла антиизраильская группировка Earthquake Faction. Активисты считали, что на предприятии производили оружие совместно с израильской компанией Elbit Systems.

«Хотя ответственность за нападение взяла на себя антиизраильская группировка, мы вместе с полицией также изучаем другие возможные мотивы, включая потенциальную связь с Россией»,— заявили в LPP. По данным компании, несмотря на пожар, она по плану отправила Украине 40 беспилотников.

20 марта представители оборонной компании в Чехии говорили, что LPP Holding не сотрудничает с Elbit Systems. Ее представители отметили, что холдинг планировал совместные проекты с израильской компанией в 2023 году. Однако эти намерения так и не осуществились. Aktualne.cz и другие чешские СМИ писали, что возможной целью атаки могло стать производство беспилотников LPP для Украины.