В Чехии допустили версию о теракте после пожара на заводе оборонной фирмы LPP Holding

В Чехии неизвестные подожгли помещение промышленного комплекса LPP Holding в Пардубице. Глава МВД страны Любомир Метнар допустил, что совершенный поджог был терактом. Ответственность за инцидент взяла антиизраильская группировка Earthquake Faction, которая считает, что на заводе производили оружие совместно с израильской компанией Elbit Systems.

«Сегодня я созвал кризисный штаб министра внутренних дел в связи с пожаром в зале в Пардубице. В результате происшествия никто не пострадал, мы фиксируем ущерб имуществу... Существует вероятная связь с террористическим актом. Я сообщу вам о дальнейших шагах»,— написал господин Метнар в соцсети X.

По данным агентства TASR и других чешских СМИ, из-за сообщений о возможном теракте самолет с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем поменял курс: вместо Будапешта он полетел в Прагу. Господин Бабиш заявил, что созовет заседание Совета государственной безопасности из-за инцидента.

Чешское издание Aktualne.cz передавало сообщение группировки Earthquake Faction. В LPP Holding опровергли сотрудничество с Elbit Systems, передает Reuters. Ее представители отметили, что холдинг планировал совместные проекты с израильской компанией в 2023 году. Однако эти намерения так и не осуществились. По информации СМИ, причин для поджога предприятия могло быть несколько. Как сообщало Aktualne.cz, на нем также производятся беспилотники, которые Чехия поставляет Украине.