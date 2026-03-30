Иран предостерег страны Ближнего Востока от принятия военной помощи Украины

Иран надеется, что страны Ближнего Востока не примут украинские системы ПВО в качестве военной помощи. Об этом заявил представитель МИД республики Исмаил Багаи.

«Увязывать украинский конфликт с открытой агрессией США и Израиля против Ирана — весьма катастрофичная ошибка и просчет,— цитирует господина Багаи агентство SNN.— Убежден, что страны региона не попадут в такую ловушку». Во время нынешних визитов в страны Ближнего Востока, считает дипломат, президент Украины Владимир Зеленский «пытается обобрать» их.

В начале марта господин Зеленский предлагал ближневосточным государствам и США помощь в конфликте с Ираном. Он также рассказывал о поездках в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Иорданию, во время которых делился с партнерами в регионе «экспертизой по защите людей и гражданской инфраструктуры».

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Среди целей ударов указаны смена власти в стране и уничтожение ее ядерной программы. В ответ республика атакует Израиль и американские базы в странах Персидского залива. Президент США Дональд Трамп накануне заявлял о продвижении переговоров по урегулированию с иранской стороной, однако детали встреч и составы делегаций официально не раскрываются.