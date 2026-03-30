UEFA не собирается повышать цены на билеты на матчи чемпионата Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) намерен сохранить цены на большинство билетов на матчи Евро-2028 на уровне прошлого турнира, состоявшегося в 2024 году. Об этом сообщает The Athletic.

Чемпионат Европы в 2028 году примут Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия. Наиболее дешевые билеты будут стоить 26 фунтов (около $34), а билеты из следующей ценовой ниши будут отпускаться по цене 52 фунта (€69). Исполнительный директор Английской футбольной ассоциации (FA) Марк Буллингем говорил, что на эти две категории будет приходиться «около половины» из трех миллионов билетов на матчи турнира. В UEFA сообщили, что эта пропорция составит «более 40%».

Это означает, что на Евро-2028 будет доступно более 1 млн билетов по цене, аналогичной или даже более низкой, чем билеты самой дешевой, четвертой категории на чемпионате мира, который ближайшим летом примут США, Канада и Мексика. Вход на матч группового этапа мирового первенства стоит от $60 до $2700, причем по минимальной цене было доступно всего несколько сотен билетов (сейчас таких не осталось). Для всех прочих категорий билетов FIFA и организаторы ввели «динамическое» ценообразование. Это гибкая система, при которой стоимость билета адаптируется в зависимости от уровня спроса и статуса матча.

По подсчетам BBC, расходы болельщиков на посещение матчей ЧМ-2026 будут в несколько раз больше, чем на прошедшем в 2022 году катарском мировом первенстве. Объединения потребителей Euroconsumers и Football Supporters Europe обвинили Международную федерацию футбола (FIFA) в злоупотреблении своим доминирующим положением, искусственном создании ажиотажного спроса и завышении цен на билеты.

Продолжая сравнивать политику ценообразования FIFA и UEFA, The Athletic указывает, что на Евро-2028 болельщикам будут предложены пакеты из билетов на пять матчей группового этапа по цене 132 фунта ($175). Это, как отмечает издание, сумма, сопоставимая со «средней стоимостью парковочного места» у стадионов предстоящего мирового первенства.

Окончательные цены на билеты на матчи ближайшего чемпионата Европы будут опубликованы UEFA не раньше 2027 года. Удорожание может коснуться билетов на наиболее престижные места и VIP-пакетов. Одна из идей — создание новой категории для наиболее состоятельных зрителей.

Подробнее о скандале с ценами на билеты на чемпионат мира-2026 — в материале «Ъ» «В области билетов впереди планеты всей».

Арнольд Кабанов

