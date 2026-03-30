Олимпийский чемпион по биатлону Жаклен присоединился к велокоманде Decathlon

Французский биатлонист Эмильен Жаклен подписал контракт стажера с профессиональной велокомандой Decathlon CMA CGM. Об этом сообщается на сайте команды.

Жаклен присоединится к Decathlon 1 мая «с целью проверить свои физические возможности в условиях профессионального пелотона». Спортивный директор команды Жан-Батист Кикле отметил, что в ближайшее время биатлонист посетит высокогорный тренировочный лагерь Arc 1950. «У меня появилось желание открыть для себя что-то новое и соревноваться на высоком уровне в велоспорте. Я хочу оправдать доверие команды и воплотить в жизнь свою детскую мечту»,— сказал Жаклен.

Эмильену Жаклену 30 лет. На Олимпиаде-2026 он взял золото в мужской эстафете. Также на его счету две серебряные и одна бронзовая медали Игр. Француз является пятикратным чемпионом мира.

Таисия Орлова