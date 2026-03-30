Telegram за два дня заблокировал более 150 тыс. групп и каналов

Telegram за два выходных дня 28 и 29 марта заблокировал 150,2 тыс. каналов и групп, нарушающих его политику. Это следует из подсчетов ТАСС на основе статистики мессенджера.

По состоянию на 30 марта, пишет агентство, Telegram заблокировал с начала года более 11 млн групп и каналов. За прошлую неделю — 562 тыс. каналов.

С начала 2026 года Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить свыше 35 тыс. материалов. В их число входит контент с детской порнографией, публикации о способах обхода блокировок и суициде, а также посты пронаркотического содержания. В первых числах апреля из-за нарушения российского законодательства мессенджер планируют полностью заблокировать в стране, сообщали источники РБК.