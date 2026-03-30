Свердловские пенсионеры в дачный сезон смогут ездить на электричках за полцены

Свердловские пенсионеры смогут ездить на электричках за полцены в дачный сезон, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Льгота будет действовать на территории региона с 1 апреля по 31 октября.

Скидкой 50% на проезд в пригородных поездах смогут воспользоваться граждане, получающие страховые пенсии по старости. Для этого необходимо будет предъявить пенсионное удостоверение, документ, удостоверяющий личность, и подтверждение факта проживания в Свердловской области.

Льготный билет можно будет оформить в пригородной кассе. При посадке на станциях, где нет касс, — в вагоне электрички. В черте Екатеринбурга льготный проезд для пенсионеров будет стоить 22 рубля. Категории граждан и условия получения льготы установлены правительством региона.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области с 1 апреля отменят 12 пригородных маршрутов. В департаменте информационной политики Свердловской области «Ъ-Урал» пояснили, что решение принято в связи с низким пассажиропотоком. На отдельных рейсах наполнение вагонов не превышало 1%.

