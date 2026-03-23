В Свердловской области с 1 апреля отменят 12 электричек
В Свердловской области с 1 апреля отменят 12 пригородных маршрутов, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Согласно распоряжению, с 1 апреля перестанут ходить следующие пригородные поезда:
- – № 6881, 6882 и 6886 (сообщение Нижний Тагил — Качканар);
- – № 6827 и 6829 (сообщением Нижний Тагил — Азиатская);
- – № 6739 и 6746 (сообщением Богданович — Рефтинская);
- – № 6742/6741 и 6744/6743 (сообщением Рефтинская — Алапаевск);
- – № 7424/7423 и 7426/7425 (сообщением Нижняя Тура — Верхотурье);
- – № 6651 (сообщением Каменск-Уральский — Нижняя).
В департаменте информационной политики Свердловской области «Ъ-Урал» пояснили, что решение принято в связи с низким пассажиропотоком. На отдельных рейсах наполнение вагонов не превышало 1%. При этом на данных направлениях сохраняется движение других электропоездов, а также действуют межмуниципальные автобусные маршруты, добавили в департаменте. Если спрос среди пассажиров снова вырастет, расписание могут поменять.