В Свердловской области с 1 апреля отменят 12 электричек

В Свердловской области с 1 апреля отменят 12 пригородных маршрутов, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Согласно распоряжению, с 1 апреля перестанут ходить следующие пригородные поезда:

– № 6881, 6882 и 6886 (сообщение Нижний Тагил — Качканар);

– № 6827 и 6829 (сообщением Нижний Тагил — Азиатская);

– № 6739 и 6746 (сообщением Богданович — Рефтинская);

– № 6742/6741 и 6744/6743 (сообщением Рефтинская — Алапаевск);

– № 7424/7423 и 7426/7425 (сообщением Нижняя Тура — Верхотурье);

– № 6651 (сообщением Каменск-Уральский — Нижняя).

В департаменте информационной политики Свердловской области «Ъ-Урал» пояснили, что решение принято в связи с низким пассажиропотоком. На отдельных рейсах наполнение вагонов не превышало 1%. При этом на данных направлениях сохраняется движение других электропоездов, а также действуют межмуниципальные автобусные маршруты, добавили в департаменте. Если спрос среди пассажиров снова вырастет, расписание могут поменять.

Полина Бабинцева