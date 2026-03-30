Путин присвоил Вдовиченкову звание народного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста России Владимиру Вдовиченкову, актеру Театра имени Евгения Вахтангова. Соответствующий указ подписан главой государства.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Награды также получили главный дирижер Центрального концертного оркестра полиции Феликс Арановский, актриса Театра имени Моссовета Екатерина Гусева, член Союза кинематографистов России Юрий Кузнецов и другие.

Господин Вдовиченков родился в 1971 году в Калининградской области, служил на Северном и Балтийском морях, затем окончил ВГИК. С конца 1990-х снимается в кино и играет в театре. Работал в Театре имени Моссовета, сейчас входит в труппу Театра имени Вахтангова. Известен ролями в проектах «Бригада», «Бумер», «Левиафан», «Батя», а также в других фильмах и сериалах.

