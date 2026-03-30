Путин присвоил Вдовиченкову звание народного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста России Владимиру Вдовиченкову, актеру Театра имени Евгения Вахтангова. Соответствующий указ подписан главой государства.

Награды также получили главный дирижер Центрального концертного оркестра полиции Феликс Арановский, актриса Театра имени Моссовета Екатерина Гусева, член Союза кинематографистов России Юрий Кузнецов и другие.

Господин Вдовиченков родился в 1971 году в Калининградской области, служил на Северном и Балтийском морях, затем окончил ВГИК. С конца 1990-х снимается в кино и играет в театре. Работал в Театре имени Моссовета, сейчас входит в труппу Театра имени Вахтангова. Известен ролями в проектах «Бригада», «Бумер», «Левиафан», «Батя», а также в других фильмах и сериалах.