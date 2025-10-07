Котяков: россиянам пока не стоит ждать перехода на четырехдневную рабочую неделю

Некоторые отрасли в России испытывают дефицит кадров, поэтому ожидать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне пока не стоит. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Если говорить о четырехдневке или шестидневке, я в целом хочу сказать, что у нас сегодня трудовое законодательство сформировано достаточно гибко»,— сказал Антон Котяков в интервью ТАСС. Он пояснил, что Трудовой кодекс и нормативно-правовая база позволяют сотруднику при договоренности с работодателем «настроить» индивидуальный рабочий график.

По словам господина Котякова, пятилетний прогноз Минтруда выявил дефицит кадров в разных сферах. Даже при вовлечении молодежи в «трудовые ресурсы» достичь целевых показателей во всех областях не получается. Оттого, добавил министр, четырехдневную рабочую неделю сложно рассматривать в ближайшем будущем.