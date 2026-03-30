Грузия откажется от переработки российской нефти

Единственный в Грузии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий грузинской компании Black Sea Petroleum (BSP), полностью откажется от российской нефти и приступит к переработке сырья из Туркменистана. Об этом местному ресурсу Business Media сообщил гендиректор BSP Давид Поцхверия.

«Мы полностью заменим российскую нефть на нефть из Туркменистана, а затем еще и Казахстана, что даст нам возможность экспортировать продукцию в ЕС»,— заявил топ-менеджер компании. Необходимость замены он объяснил тем, что импорт российских нефтепродуктов в ЕС «сейчас запрещен». «Переработка туркменской нефти на нашем заводе начнется сразу, как только решится вопрос с транзитом через территорию Азербайджана»,— добавил Давид Поцхверия.

В начале марта ЕС внес BSP в предварительный список компаний, на которые налагаются санкции за импорт и переработку российской нефти. В октябре минувшего года «Русснефть» доставила в порт Кулеви для последующей переработки на заводе BSP 105 тыс. тонн нефти. Грузинская оппозиция немедленно пожаловалась руководству ЕС, что правительство Грузии «нарушает санкции, наложенные на РФ». Позднее ЕС исключил грузинскую компанию из санкционного списка, получив «твердые заверения» властей Грузии о полном отказе от переработки российской нефти.

Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви способен перерабатывать 1,2 млн тонн нефтепродуктов в год с перспективой увеличения мощности до 4,5 млн тонн. НПЗ BSP заработал в декабре минувшего года. Партнерами компании на международном рынке являются Saudi Aramco и мультинациональная компания Trafigura. Кроме нефти, мазута и дизеля, вырабатываемого сейчас, BSP планирует в скором времени выпускать и экспортировать бензин класса «Евро-5», авиационное топливо и евродизель.

Георгий Двали, Тбилиси