Жителя Запорожья приговорили к 20 годам лишения свободы за подготовку терактов

Жителя Запорожской области приговорили к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва железнодорожного переезда и районного военного комиссариата. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове на Дону. Согласно материалам дела, Андрея Дьяченко задержали сотрудники ФСБ в январе 2025 года.

Мужчина признался, что был завербован украинскими спецслужбами. Выполняя задание кураторов, он прошел специальное обучение, чтобы совершить взрывы железнодорожного переезда между станциями Большой Токмак и Молочанск, а также здания военного комиссариата Запорожской области. Дьяченко получил ссылки на сайты, содержащие инструкцию по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также взрывчатых веществ, правила обращения с ними, способы их установки и приведения в действие. Во время обыска после задержания у него дома обнаружили пять электродетонаторов.

Против Андрея Дьяченко возбудили уголовное дело об участии в террористическом сообществе, незаконном приобретении, хранении, изготовлении взрывчатых веществ, взрывных устройств и о подготовке совершения террористических актов.

Суд признал Дьяченко виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и со штрафом в размере 800 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее бывшего украинского военного из Энергодара в Запорожской области приговорили к 19 годам в колонии строгого режима за службу в батальоне «Донбасс», запрещенном в РФ и признанном террористическим сообществом.

Александр Дремлюгин, Симферополь