Донские виноделы обратились к федеральным властям для получения льгот

Представители винодельческих хозяйств Ростовской области обратились в Министерство сельского хозяйства России с предложением создать льготный режим лицензирования для малых северных виноделен при производстве крепких алкогольных напитков. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на владельца винодельческого хозяйства «Вина Арпачина» Юрия Малика.

По словам спикера, большинство небольших виноделен региона в настоящее время утилизируют до 30% урожая винограда. Эти ягоды непригодны для винопроизводства, однако подходят для изготовления граппы и виноградного спирта. Проблема заключается в высокой стоимости лицензий на выпуск крепкого алкоголя, которую малые предприятия не могут себе позволить при небольших объемах продукции.

«Мы подняли этот вопрос на встрече с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. В рамках нынешнего законодательства мы до 30% винограда, который выращивается с таким большим трудом и с такими затратами, вынуждены отправлять в отходы. Все потому, что в рамках действующей лицензии мы не можем перерабатывать непригодные для вина ягоды в спирт, виноградную водку, портвейн и другие крепленые напитки», — приводят в сообщении слова господина Малика.

Предприниматели предложили, что малые хозяйства могли бы получить право изготавливать граппу по действующим лицензиям, взамен уплачивая двойной акциз. Альтернативный способ — разрешить продажу крепких напитков, произведенных таким образом, исключительно на территории винодельни для энотуристов.

«Граппа — это качественный продукт, который делается из перегонки отжимок. Его активно производят в Италии и Франции, в наших магазинах она тоже есть, но донские виноделы ее делать не могут», — пояснил собеседник.

Юрий Малик подчеркнул, что послабления особенно важны для ростовских виноделов из-за сложных климатических условий региона. Необходимость укрытия виноградников на зиму приводит к менее плотным посадкам на гектар, что снижает урожайность и увеличивает себестоимость производства по сравнению с Краснодарским краем.

Первое обсуждение вопроса с участием профильных ведомств прошло в марте. Решение пока не принято, однако представители отрасли рассчитывают на продолжение переговоров на федеральном уровне.

Константин Соловьев