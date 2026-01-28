«Щелково агрохим» пошло на мировое соглашение с воронежским НИИ сахарной свеклы

Заявление об утверждении мирового соглашения направил крупный производитель семян и средств защиты растений АО «Щелково агрохим» в Арбитражный суд Воронежской области, который рассматривает его иск к Всероссийскому научно-исследовательскому институту сахарной свеклы и сахара имени Мазлумова, расположенному в одноименном поселке в Воронежской области. Об этом стало известно из картотеки арбитражных дел.

Согласно документам суда, Компания требовала у института заплатить 224,1 млн руб. задолженности по действующему соглашению о реструктуризации, а также возместить расходы на государственную пошлину в 1,6 млн руб. Во ВНИИСС сообщали «Ъ-Черноземье», что речь идет о задолженности опытно-производственного хозяйства, и стороны близки к заключению соглашения, согласно которому обязательства будут растянуты на 23 года.

Юрий Голубь