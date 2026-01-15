ВНИИСС растягивает долги

Как стало известно «Ъ-Черноземье», в Воронежской области Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара (ВНИИСС имени Мазлумова, считается ведущим в РФ научным центром в сфере свекловодства) приблизился к урегулированию судебного спора с крупным производителем семян и средств защиты растений АО «Щелково агрохим». Компания требует вернуть долг в 224,1 млн руб. Во ВНИИСС пояснили, что речь идет о задолженности опытно-производственного хозяйства. Стороны близки к заключению соглашения, согласно которому обязательства будут растянуты на 23 года, чтобы избежать рисков прекращения научной деятельности. Эксперты подчеркивают важность НИИ для развития российской селекции и предполагают, что он сможет избежать серьезных финансовых затруднений и банкротства.

Воронежский НИИ пытается урегулировать крупные долги, угрожающие его будущей работе

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ВНИИСС имени Мазлумова, расположенный в одноименном поселке в Воронежской области, направил в компанию «Щелково агрохим» проект нового соглашения о реструктуризации долга, сообщила «Ъ-Черноземье» врио директора научного центра Галина Подпоринова. Таким образом предполагается урегулировать спор, который с середины декабря рассматривает Арбитражный суд Воронежской области. Компания требует заплатить 224,1 млн руб. задолженности по действующему соглашению о реструктуризации, а также возместить расходы на государственную пошлину в 1,6 млн руб.

Предварительное судебное заседание назначено на 27 января.

Врио директора ВНИИСС Галина Подпоринова рассказала, что дело касается обязательств опытно-производственного хозяйства, первоначально, еще в советское время, действовавшего при институте, но затем ставшего самостоятельной организацией, которая выращивала различные культуры — площадь посевов составляла 4 тыс. га — и занималась животноводством. В 2000-х годах хозяйство, формально оставшись в госсобственности, перешло под оперативное управление ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» (структура ГК «Продимекс»): после этого за несколько лет сформировалась задолженность, составившая около 300 млн руб. В 2019 году, как рассказала госпожа Подпоринова, начался судебный процесс о банкротстве ФГБУ «Опытная станция им. А.Л. Мазлумова», длившийся около двух лет. Данных о таком суде в картотеке арбитража и Rusprofile нет.

«Ъ-Черноземье» направил запрос в «Продимекс» с просьбой прокомментировать причины возникновения задолженности.

По словам директора НИИ, чтобы не допустить банкротства ОПХ, его учредитель — Министерство образования — обратилось к «Щелково агрохиму», и в ноябре 2020 года компания приобрела задолженность хозяйства. Опытная станция им. А.Л. Мазлумова начала выращивать культуры продовольственного и семенного назначения, которые затем продавала компания. В 2022 году по приказу Минобра ОПХ снова стало структурным подразделением института.

«На тот момент у института была кредиторская задолженность примерно в 1,5 млн руб., и тут влилось около 330 млн "кредиторки" нового подразделения,— рассказала Галина Подпоринова.— В начале 2024 года со "Щелково агрохимом" было подписано соглашение о реструктуризации долга. 107 млн были прощены, а оставшуюся сумму в 224 млн поделили на пять траншей, которые подлежали возврату. Однако по итогам 2024 года, который был не самым удачным с точки зрения сельского хозяйства, мы не смогли получить необходимую прибыль, и первый транш возвращен не был. Согласно условиям соглашения, у "Щелково агрохима" после этого появились юридические основания потребовать всю сумму долга».

Руководитель института рассказала, что в конце декабря лично встретилась с руководителем «Щелково агрохима» Салисом Каракотовым. «Мы договорились о том, что компания отзовет иск и будет подписано новое соглашение о реструктуризации, которое предусматривает возврат долга в течение 23 лет, что вполне посильно для института и не помешает его научной и производственной деятельности»,— рассказала она и сообщила, что проект соглашения «будет подписан со дня на день».

В «Щелково агрохиме» в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» отказались комментировать спор, сообщив, что подробности иска являются коммерческой тайной. Директор НИИ на момент происходивших с ОПХ изменений структуры собственности Игорь Апасов не ответил на звонок «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, АО «Щелково агрохим» зарегистрировано в Щелкове Московской области в 1999 году для производства пестицидов и прочих агрохимических продуктов. Гендиректор — Салис Каракотов. Уставный капитал — 197 млн руб. До 2021-го компания принадлежала господину Каракотову, Людмиле Приходько, Якову Аветисову, Ольге Костиковой и Эльмире Ираидовой, текущие учредители не раскрываются. В 2024 году выручка АО составила 41 млрд руб., чистая прибыль — 5 млрд руб.

ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» — ведущая научная организация в области свекловодства, основанная в 1927 году. Учредитель — Министерство сельского хозяйства РФ. По данным Rusprofile, зарегистрировано в 1993 году в поселке ВНИИСС Воронежской области. Врио директора — Галина Подпоринова. Бюджет и финансовые показатели НИИ не раскрываются.

Профессор Воронежского агроуниверситета Владимир Шевченко считает, что в текущей конъюнктуре «под угрозой находится вся бюджетная селекция, в том числе и ВНИИСС»: «Теперь в эту сферу привлекают бизнес. Но в Европе на создание сорта в среднем тратится от $20 до $35 млн. Есть приборы по геномному анализу, которые стоят миллионы долларов. Какой частник сможет осилить это направление?» — недоумевает ученый.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что спор о задолженности вряд ли может привести к открытию дела о банкротстве института, как это было 15 лет назад с ЛПХ. «Поскольку ответчиком выступает бюджетное учреждение, то банкротство, как правило, в отношении должника не применяется, дело ограничивается взысканием»,— говорит господин Жарский.

Юрий Голубь