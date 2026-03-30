Telegram будет помечать пользователей при использовании неофициальных клиентов

Telegram начнет уведомлять пользователя, если его собеседник использует неофициальный клиент мессенджера. Такая пометка будет сопровождаться предупреждением о потенциальных угрозах безопасности, сообщает портал «Код Дурова».

Уведомление появится в профиле под именем пользователя. Сейчас оповещение о потенциальных угрозах тестируют в закрытом режиме. Мессенджер, отмечает «Код Дурова», пошел на этот шаг после новостей о том, что в Telega, «нашумевшем альтернативном клиенте мессенджера», зафиксировали перехват трафика у Telegram. Исследователи утверждают, что Telega подменяет адреса дата-центров Telegram на собственные серверы, блокирует контент и принудительно скрывает секретные чаты.

В августе 2025 года Роскомнадзор (РКН) ограничил звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По версии ведомства, эти мессенджеры применяют для вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В феврале 2026-го РКН сообщил, что против Telegram вводят последовательные ограничения за отказ выполнять требования российского законодательства. Среди ключевых факторов для работы в России ведомство назвало размещение серверов в РФ и создание условий для пресечения экстремизма и терроризма.

