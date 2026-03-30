Роберто де Дзерби может возглавить «Тоттенхем»

Итальянец Роберто Де Дзерби близок к назначению на пост главного тренера лондонского футбольного клуба «Тоттенхем». Об этом сообщает газета The Times.

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

29 марта «Тоттенхем» и его прежний тренер Игор Тудор прекратили сотрудничество по взаимному соглашению. Хорват продержался на своем месте всего 44 дня и успел вывести команду на семь матчей, из которых лондонцы проиграли пять. В последнем матче на посту команда Тудора 22 марта уступила прямому конкуренту «Ноттингему» — 0:3 на своем поле.

По данным издания, 46-летний специалист, который ранее работал в Английской премьер-лиге с «Брайтоном», хочет приступить к исполнению обязанностей летом. Однако руководство «Тоттенхема», ведущего борьбу за выживание, пытается убедить тренера вступить в должность немедленно. Клуб предлагает долгосрочный контракт, в котором будет прописан «внушительный бонус за сохранение места в лиге».

В феврале Де Дзерби покинул «Марсель», с которым в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Франции. В нынешнем сезоне клуб пока входит в топ-3 национального первенства; из Лиги чемпионов он вылетел по итогам основного этапа. Итальянец работал в «Брайтоне» с 2022 по 2024 год. До этого он год тренировал донецкий «Шахтер», а ранее работал на родине: в «Сассуоло», «Беневенто», «Палермо» и двух других командах.

«Тоттенхем» занимает 17-е место в чемпионате Англии с 30 очками после 31 игры. Он опережает лондонский «Вест-Хэм», идущий на 18-й позиции, то есть в «зоне вылета», на одно очко.

Арнольд Кабанов