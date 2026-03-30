Москва и Астана обсудят, почему россияне на «удаленке» платят налоги дважды

Россия и Казахстан «буквально в ближайшее время» проведут консультации по вопросам двойного налогообложения дистанционных работников, сообщила замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Юлия Шепелева в интервью РБК. По ее словам, ситуация не носит массового характера.

Замглавы ФНС Юлия Шепелева

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О том, что россияне столкнулись с двойным налогообложением при работе в Казахстане, сообщалось летом. ФНС направляла уведомления россиянам, получающим доход от казахстанских работодателей, с требованием уплатить НДФЛ. При этом их доход уже облагался налогом в Казахстане.

Между Россией действует соглашение «об избежании двойного налогообложения», напомнила госпожа Шепелева. Она закрепляет, что доходы налогового резидента России, работающего удаленно на работодателя из Казахстана, должны облагаться только в РФ. Удержание налога в Казахстане возможно, если не предоставлен сертификат резидентства, работа фактически выполнялась на территории страны или внутренние правила предусматривают сначала удержание с последующим возвратом, сказала замглавы ФНС.

При избыточном удержании налога необходимо обращаться за возвратом в страну, где он был списан, уточнила госпожа Шепелева. В случаях отказа может применяться взаимосогласительная процедура: компетентные органы двух стран проводят консультации. В России таким органом выступает Министерство финансов.