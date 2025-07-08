Доходам релокантов умножили вычет
Почему россияне столкнулись с двойным налогообложением при работе в Казахстане
Российским сотрудникам компаний из Казахстана могут повторно начислить подоходный налог уже на родине. По данным газеты «Ведомости», у ФНС возникли вопросы к релокантам, которые в 2022-м и 2023 году сотрудничали с компаниями из соседней республики, в том числе и с территории России удаленно. При этом индивидуальный подоходный налог по ставке от 5% до 20% уже был уплачен в Казахстане. Собеседники “Ъ FM” допускают, что интерес фискального ведомства может оказаться гораздо шире, несмотря на соглашения об избежании двойного налогообложения. Тему продолжит Стас Крючков.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Налоговики считают, что если человек работал на зарубежную компанию удаленно, то ему нужно платить НДФЛ в России. Отчисления в бюджет страны-работодателя не в счет, никаких взаимозачетов. Во всяком случае, если ты рядовой сотрудник. Требования могут коснуться нескольких тысяч человек, говорит управляющий партнер GidPrava Consulting Group Илья Назаров: «Если физлицо, которому предъявлены претензии, является директором компании, казахские компании правомерно удерживают налог у источника в Казахстане. Корректировать 3-НДФЛ не требуется. Самый негативный, к сожалению, эффект состоит в том, что физлицам, которые работали из России и являются линейными сотрудниками, необходимо скорректировать декларацию и доплатить налог».
Со временем в фокусе внимания фискальной службы окажутся и зарплаты, полученные в самых разных юрисдикциях, уверен партнер налоговой практики компании Amond & Smith Владимир Фокин. По его словам, сейчас в том, чтобы известить ФНС о смене резидентства, заинтересованы сами релоканты, несмотря на скорое наступление налоговой давности: «Спустя три года никто ничего не должен требовать. Посидели, поработали в Казахстане, согласно российскому законодательству, они должны платить налоги здесь. Налоговая служба не знает, что они нерезиденты, видит их доходы и по инерции считает их резидентами. У нас возникает ситуация, что человек должен и в России, и в Казахстане, но есть соглашение.
При отсутствии информации о расходах налоговая просто доначислит налог с оборота, и дальше придется воевать в рамках единого налогового счета, там все сложнее».
Бремя доказывания добросовестности как перед казахстанским, так и перед российским бюджетом в ФНС, несмотря на давнее соглашение об избежании двойного налогооблажения, возлагают на получателя иностранной зарплаты, говорит партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова: «Налоговый орган очень своеобразно трактует соглашение об избежании двойного налогообложения. Общая идея состоит в том, чтобы первой была российская юрисдикция, а дальше физическое лицо, получившее доход в другой стране, должно разобраться с этим самостоятельно. И это касается не только Казахстана, а большого количества других юрисдикций. Мы это видим по запросам налоговых органов, которые поступают в адрес наших доверителей».
Финансовым ведомствам стран не достает взаимодействия, а потому риски дополнительных расходов несут сами налогоплательщики, считает партнер компании Taxadvisor Алексей Яковлев: «Каждое из государств очень хочет получить деньги с человека. Видимо, есть вопросы к правомерности удержания казахстанского налога. Если Россия в данном случае считает, что какой-то казахстанский налог не очень корректный, то права на его вычет вроде бы нет, а зачет возможен только правомерного налога. При такой квалификации надо спорить с казахстанскими налоговыми органами. По-хорошему, конечно, учитывая массовый характер отъезда, Минфину России и Минфину Казахстана неплохо бы отрегулировать этот вопрос».
По данным генерального консульства России в Алма-Ате, к концу декабря 2023 года в Казахстане оставались не более 80 тыс. россиян. Осенью 2022-го их могло быть в несколько раз больше.
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