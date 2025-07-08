Доходам релокантов умножили вычет

Российским сотрудникам компаний из Казахстана могут повторно начислить подоходный налог уже на родине. По данным газеты «Ведомости», у ФНС возникли вопросы к релокантам, которые в 2022-м и 2023 году сотрудничали с компаниями из соседней республики, в том числе и с территории России удаленно. При этом индивидуальный подоходный налог по ставке от 5% до 20% уже был уплачен в Казахстане. Собеседники “Ъ FM” допускают, что интерес фискального ведомства может оказаться гораздо шире, несмотря на соглашения об избежании двойного налогообложения. Тему продолжит Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Налоговики считают, что если человек работал на зарубежную компанию удаленно, то ему нужно платить НДФЛ в России. Отчисления в бюджет страны-работодателя не в счет, никаких взаимозачетов. Во всяком случае, если ты рядовой сотрудник. Требования могут коснуться нескольких тысяч человек, говорит управляющий партнер GidPrava Consulting Group Илья Назаров: «Если физлицо, которому предъявлены претензии, является директором компании, казахские компании правомерно удерживают налог у источника в Казахстане. Корректировать 3-НДФЛ не требуется. Самый негативный, к сожалению, эффект состоит в том, что физлицам, которые работали из России и являются линейными сотрудниками, необходимо скорректировать декларацию и доплатить налог».

Со временем в фокусе внимания фискальной службы окажутся и зарплаты, полученные в самых разных юрисдикциях, уверен партнер налоговой практики компании Amond & Smith Владимир Фокин. По его словам, сейчас в том, чтобы известить ФНС о смене резидентства, заинтересованы сами релоканты, несмотря на скорое наступление налоговой давности: «Спустя три года никто ничего не должен требовать. Посидели, поработали в Казахстане, согласно российскому законодательству, они должны платить налоги здесь. Налоговая служба не знает, что они нерезиденты, видит их доходы и по инерции считает их резидентами. У нас возникает ситуация, что человек должен и в России, и в Казахстане, но есть соглашение.

При отсутствии информации о расходах налоговая просто доначислит налог с оборота, и дальше придется воевать в рамках единого налогового счета, там все сложнее».

Бремя доказывания добросовестности как перед казахстанским, так и перед российским бюджетом в ФНС, несмотря на давнее соглашение об избежании двойного налогооблажения, возлагают на получателя иностранной зарплаты, говорит партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова: «Налоговый орган очень своеобразно трактует соглашение об избежании двойного налогообложения. Общая идея состоит в том, чтобы первой была российская юрисдикция, а дальше физическое лицо, получившее доход в другой стране, должно разобраться с этим самостоятельно. И это касается не только Казахстана, а большого количества других юрисдикций. Мы это видим по запросам налоговых органов, которые поступают в адрес наших доверителей».

Финансовым ведомствам стран не достает взаимодействия, а потому риски дополнительных расходов несут сами налогоплательщики, считает партнер компании Taxadvisor Алексей Яковлев: «Каждое из государств очень хочет получить деньги с человека. Видимо, есть вопросы к правомерности удержания казахстанского налога. Если Россия в данном случае считает, что какой-то казахстанский налог не очень корректный, то права на его вычет вроде бы нет, а зачет возможен только правомерного налога. При такой квалификации надо спорить с казахстанскими налоговыми органами. По-хорошему, конечно, учитывая массовый характер отъезда, Минфину России и Минфину Казахстана неплохо бы отрегулировать этот вопрос».

По данным генерального консульства России в Алма-Ате, к концу декабря 2023 года в Казахстане оставались не более 80 тыс. россиян. Осенью 2022-го их могло быть в несколько раз больше.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков, Илья Сизов