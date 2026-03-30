Politico: ЕС обсуждает исключение Венгрии из союза в случае победы Орбана
В Евросоюзе обсуждают план действий на случай новой победы на выборах в Венгрии давнего антагониста союза, Виктора Орбана. Брюссель допускает принятие экстренных мер для предотвращения дестабилизации работы блока со стороны венгерского премьера. Обсуждаются сразу несколько вариантов действий, пишет Politico.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: Omar Havana / AP
План предусматривает противодействие как Виктору Орбану, так и любому другому венгерскому «проблемному политику», пишет издание со ссылкой на дипломатов в ЕС. По их словам, среди потенциальных мер, — приостановка финансирования страны и даже ее исключение из ЕС.
«Уважение к верховенству права имеет важное значение для допуска к средствам ЕС», — заявил Politico еврокомиссар Майкл Макграт, отвечая на вопрос о том, какие финансовые санкции могут применяться к странам-членам.
На прошлой неделе Politico писало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует приехать в Венгрию перед выборами, чтобы поддержать Виктора Орбана.