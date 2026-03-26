Politico узнало о планах Вэнса приехать в Венгрию перед выборами

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию запланирован на 7-8 апреля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на имеющуюся в распоряжении издания телеграмму Госдепартамента.

«Венгрия: Подготовка к визиту вице-президента Вэнса в Будапешт 7-8 апреля»,— указано в заголовке телеграммы.

В телеграмме отмечается, что «тесные отношения между президентом Трампом и премьер-министром Орбаном трансформировали конфронтационные двусторонние отношения предыдущей администрации в то, что обе страны называют новой "золотой эрой" — уважительное, ориентированное на результат партнерство, направленное на углубление связей в сфере обороны, торговли и энергетики».

В феврале в Венгрию приезжал госсекретарь США Марко Рубио. Тогда господин Рубио и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали соглашение о сотрудничестве в атомной промышленности. Документ предусматривает развитие мирного атома и расширение энергетического взаимодействия.

12 апреля в Венгрии назначены парламентские выборы. Оппозиция лидирует в опросах общественного мнения, опережая партию власти более чем на 10%.

Анастасия Домбицкая