Экс-депутата гордумы Челябинска осудили за преднамеренное банкротство компании

Центральный районный суд Челябинска признал виновным бывшего депутата гордумы, экс-учредителя ООО «Строительное управление „АльфаСтрой“» Олега Иванова в преднамеренном банкротстве компании (ст. 196 УК РФ). Его приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 150 тыс. руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Суд установил, что в 2013 году между организацией и ООО «Гринфлайт» был заключен договор о строительстве многоквартирных домов в жилом комплексе «Академ Риверсайд» площадью 250 тыс. кв. м. Олег Иванов получил по этому соглашению 7 млрд руб. Не выполнив работы полностью, учредитель заключил различные сделки, заведомо невыгодные для компании, с подконтрольными юридическими лицами. Олег Иванов создал видимость, будто организация не может выполнить обязательства по договору. Средства «Альфастроя» он вывел на счета подконтрольных компаний под видом выдачи займов для якобы приобретаемых товаров. После владелец зарегистрировал организацию на подставное лицо на территории другого региона и заявил о банкротстве. Застройщику был причинен ущерб в размере 145 млн руб.

На имущество подсудимого стоимостью более 162 млн руб., включая жилые, нежилые помещения и земельный участок, наложен арест. Гражданский иск застройщика удовлетворен.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Олега Иванова в декабре 2022 года задержали сотрудники управления ФСБ по региону, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу и подготавливали материалы дела.

В марте 2026 года Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве ООО «Альфастрой» установил размер субсидиарной ответственности бенефициара Олега Иванова и его экс-супруги Татьяны Завгородней. Сумма солидарного взыскания составляет 1,25 млрд руб.

Виталина Ярховска