Победителя Нью-Йоркского марафона дисквалифицировали на пять лет за допинг

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) на пять лет дисквалифицировал кенийца Альберта Корира за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.

Отстранение бегуна отсчитывается с 8 января 2026 года. Все результаты 32-летнего Корира с 3 октября 2025 года аннулированы. В допинг-пробе спортсмена была обнаружена синтетическая форма эритропоэтина (CERA), которая улучшает работу мышц и повышает уровень выносливости.

В 2021 году Альберт Корир стал победителем Нью-Йоркского марафона. Он преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 22 секунды. Также кениец выигрывал марафоны в Вене (2017), Хьюстоне (2019) и Оттаве (2019).

Таисия Орлова