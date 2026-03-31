Сегодня исполняется 55 лет чемпиону мира по хоккею, серебряному и бронзовому призеру Олимпийских игр Павлу Буре

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк:

— Дорогой Павел! От всей души поздравляю с 55-летием! Твоя игра пробуждала в соотечественниках чувство гордости за наш хоккей и заставляла весь мир восхищаться русской школой подготовки звезд. Ты блестяще представлял страну на лучших аренах и самых престижных турнирах планеты. Твое имя было символом неудержимого снайпера, твое мастерство дарило ощущения волшебства и счастья. Ты стал примером для тысяч российских мальчишек, вдохновил их на то, чтобы прийти в наш вид спорта. 55 — не просто возраст расцвета, а еще и красивый повод вспомнить про пять твоих шайб в ворота финнов на Олимпиаде в Нагано. На тех Играх мы с тобой были в одной команде и продолжаем работать вместе и теперь. Рад, что ты — мой соратник в деле развития российского хоккея и защиты его интересов. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений и побед!

