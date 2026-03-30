Журналист-иноагент Солдатов заочно приговорен к 4 годам колонии

Суд в Москве признал журналиста Андрея Солдатова (признан в РФ иностранным агентом) виновным в уклонении от обязанностей иноагента и участии в деятельности нежелательной организации. Его заочно приговорили к четырем годам колонии. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на четыре года, сообщила столичная прокуратура.

Андрей Солдатов (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP Андрей Солдатов (объявлен в РФ иноагентом)

Андрей Солдатов (признан в РФ иноагентом) — журналист-расследователь, писатель. Главный редактор интернет-издания Agentura.ru, специализирующегося на деятельности российских спецслужб. Доступ к сайту проекта заблокирован по решению Роскомнадзора в марте 2022 года. В июне того же года журналиста объявили в розыск. В январе 2026-го его заочно арестовали. По данным прокуратуры, журналиста дважды за год привлекали к административной ответственности по каждой из двух уголовных статей.