В Москве заочно арестовали журналиста-иноагента Солдатова

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Андрея Солдатова (объявлен в РФ иноагентом) по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Помимо ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), журналист проходит по ч. 1 ст. 284.1 УК (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной в РФ). Срок ареста Андрея Солдатова (иноагент) при задержании или экстрадиции продлится два месяца.

По данным прокуратуры, журналиста дважды за год привлекали к административной ответственности по каждой из статей. В феврале 2025 года, будучи не в России, господин Солдатов (иноагент) продолжил распространять материалы без маркировки.

Андрей Солдатов (иноагент) — журналист-расследователь, писатель. Главный редактор интернет-издания Agentura.ru, специализирующегося на деятельности российских спецслужб. Доступ к сайту проекта заблокирован по решению Роскомнадзора в марте 2022 года. В июне того же года господина Солдатова (иноагент) объявили в розыск. Статья, по которой его разыскивали, в базе МВД не уточняется.