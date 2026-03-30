«Аль-Арабия»: член руководства «Хезболлы» убит при израильском ударе по Бейруту

Один из руководителей ливанской шиитской группировки «Хезболла» погиб в Бейруте в результате удара израильского беспилотника, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Имя погибшего не уточняется.

По данным телеканала, удары были нанесены по южным пригородам Бейрута, где находится несколько штабов «Хезболлы». Сообщается, что большинство жителей покинули эти районы после неоднократных ударов и предупреждений со стороны израильской армии.

Израиль объявил о проведении военной кампании против «Хезболлы» 2 марта. После этого ЦАХАЛ начал наземную операцию на юге Ливана, а также неоднократно наносил удары по предполагаемой инфраструктуре «Хезболлы». Ранее сообщалось об ударах по ее штаб-квартире и штабу ее спецназа «Радван» в Бейруте.

Яна Рождественская