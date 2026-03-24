Израиль ударил по штаб-квартире разведки и спецназа «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по штаб-квартире ливанского движения «Хезболла» и штабу его спецназа «Радван» в Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Израиль атаковал объекты в ночь на 23 марта. Под удары ЦАХАЛа также попал район Эт-Тири, в нем израильская армия атаковала штаб-квартиру «Радвана», которая располагалась в здании радиостанции «Нур». В ЦАХАЛе уточнили, что удар был нанесен «во время действий террористов внутри здания».

«Террористическая организация "Хезболла" систематически действует из гражданской инфраструктуры Ливана, откуда осуществляет террористическую деятельность, наносящую вред гражданскому населению Государства Израиль и угрожающую ливанским гражданам»,— пояснила пресс-служба израильской армии.

Израиль объявил о проведении военной кампании против «Хезболлы» 2 марта. На следующий день ЦАХАЛ начал ограниченную наземную операцию на юге Ливана. В ЦАХАЛе заявили, что шиитское движение возобновило боевые действия на стороне Ирана. 16 марта израильская армия объявила о наращивании наземной операции на юге Ливана. В ЦАХАЛе сообщили, что войска «точечно» атакуют цели в приграничных районах, чтобы защитить жителей севера Израиля.