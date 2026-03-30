Производитель туалетной бумаги Zewa в России сменил название

Производитель туалетной бумаги Zewa «Эвоком» сменил название бренда в России. Теперь он будет называться Zemma. Оригинальный бренд принадлежит шведской компании Essity, которая ушла из России в 2023 году.

Товары под новым названием начнут выпускаться уже весной 2026 года, сообщили «Ъ» в пресс-службе компании. В «Эвоком» уточнили, что полный переход на новый бренд произойдет по мере замещения продукции со старым логотипом в розничных сетях. В переходный период в ассортименте возможно одновременное присутствие продукции под брендами Zewa и Zemma.

«Продукция Zemma производится на том же оборудовании, с теми же стандартами контроля качества и из того же сырья, что и раньше. Мы не меняли технологию из-за ребрендинга»,— прокомментировал гендиректор ООО «ЭвоКом» Артем Лебедев.

О предстоящей смене названия Zewa стало известно еще год назад, в марте 2025 года. Компания говорила, что название Zemma соответствует критериям «привлекательности, преемственности, соответствия категории, легкости запоминания и воспроизведения».

В 2023 году шведская компания Essity продала свой российский бизнес компании ООО «Новые технологии». В 2024 году ООО «Эссити» сменила название на «Эволюция комфорта». В том же году производитель русифицировал название бренда Libresse, сменив его на «Либресс».