Памфилову переизбрали главой Центризбиркома России на третий срок

Действующий глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова переизбрана на третий срок. Члены ЦИК по итогам тайного голосования продлили ее полномочия на следующие пять лет.

Глава ЦИК Элла Памфилова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава ЦИК Элла Памфилова

Госпожа Памфилова была единственным кандидатом. Член ЦИК Николай Левичев, представляя ее кандидатуру, отметил, что она была согласована со всеми его коллегами.

Элла Памфилова возглавляет ЦИК с марта 2016 года. По итогам сегодняшнего голосования она стала первым в истории России председателем комиссии, переизбранным на третий срок.