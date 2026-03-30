ЦИК выдвинул Памфилову единственным кандидатом на пост председателя комиссии
Центризбирком РФ выдвинул на пост председателя нового состава комиссии только одну кандидатуру в лице действующего главы ЦИК Эллы Памфиловой. Как сообщил член ЦИК Николай Левичев, избирком провел собрание и принял коллегиальное решение о продлении полномочий госпожи Памфиловой.
«Вношу предложение, согласованное со всеми коллегами ... выдвинуть кандидатуру Памфиловой Эллы Александровны», — сказал господин Левичев.
Глава ЦИК приняла предложение баллотироваться на пост председателя нового состава комиссии.
Элла Памфилова возглавляет Центризбирком с марта 2016 года. Ради поступления на этот пост она подавала заявление в Госдуму РФ о досрочном прекращении полномочий на посту уполномоченного по правам человека.