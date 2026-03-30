Джон Торторелла возглавил клуб НХЛ «Вегас»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» уволил Брюса Кэссиди с поста главного тренера. Его сменил Джон Торторелла.

«Вегас», набравший 80 очков по итогам 74 встреч, занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. В последних семи матчах команда потерпела шесть поражений. До конца регулярного чемпионата клубу осталось провести восемь игр.

«Чтобы вернуться к тому уровню игры, который ожидают от нашего клуба, были необходимы перемены. Джон Торторелла — один из самых уважаемых и опытных наставников в НХЛ, к тому же он приводил команду к Кубку Стэнли. Его видение игры будет очень полезным в решающий момент сезона»,— приводит пресс-служба «Вегаса» слова генерального менеджера Келли Маккриммона.

Последним местом работы 67-летнего Джона Тортореллы был клуб «Филадельфия Флайерс». Также он возглавлял «Колумбус Блю Джекетс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бей Лайтнинг», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2004 году. Американец дважды признавался лучшим тренером сезона НХЛ (2004, 2017).

60-летний канадец Брюс Кэссиди руководил «Вегасом» с 2022 года. В своем первом сезоне он привел команду к Кубку Стэнли. Также специалист работал главным тренером «Вашингтон Кэпиталс», «Чикаго Блэкхокс» и «Бостон Брюинс». В 2019 году Кэссиди был признан лучшим наставником НХЛ.