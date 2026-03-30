Глава ЛНР сообщил о повреждении металлургического комбината после ударов ВСУ

Алчевский металлургический комбинат (АМК) в Луганской народной республике получил повреждения после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Повреждения получил Алчевский металлургический комбинат, частично разрушено промышленное оборудование», — написал господин Пасечник во «ВКонтакте». Пострадали три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Также, как сообщил глава ЛНР, поврежден энергетический комплекс региона. ВСУ атаковали несколько подстанций, после чего произошло отключение абонентов в семи муниципальных округах. По словам Леонида Пасечника, ремонтные работы затруднены из-за опасности повторных ударов.

Как сообщало Минобороны, в течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 102 БПЛА над регионами России.