NYT: попавшая в иранскую школу ракета США не проходила боевых испытаний

США применили новую баллистическую ракету малой дальности Precision Strike Missile (PrSM) для удара по городу Ламерд на юге Ирана 28 февраля. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника и военных экспертов. Армия США до этого никогда не применяла эту ракету в бою.

Выпущенная ракета не поразила цель. Такой вывод газета сделала на основе анализа нескольких видео, записанных во время обстрела. Снаряд попал по школе. По данным NYT, целью ВС США был иранский военный объект, расположенный рядом с учебным заведением, но тогда при обстреле был поражен спортзал и корпус, в котором учатся младшие классы. В результате атаки погиб 21 человек, около 100 получили ранения, сообщали иранские СМИ.

Согласно сообщению армии США, испытания прототипа PrSM были завершены только в прошлом году. Адмирал Брэд Купер, возглавляющий CENTCOM, подтверждал, что PrSM была впервые применена в бою. NYT отмечает, что военное руководство подчеркивает успешное боевое применение новинки.

Анастасия Домбицкая